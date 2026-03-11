МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине
Совпадение атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Брянск с сигналами США по украинскому урегулированию неслучайно. Как пишет RT, об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве указали, что удар был осуществлён в тот момент, когда активизировались «политико-дипломатические усилия в трёхстороннем формате Россия - США - Украина по урегулированию».
Отмечается, что Великобритания и другие западные страны посредством данной масштабной провокации добиваются срыва мирного процесса и эскалации боевых действий.
«Неслучайно и совпадение... с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда... что в переговорах... «наступил переломный момент», а достижение мира вполне реально», - говорится в заявлении министерства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что удар ВСУ по Брянску был невозможен без участия британских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
