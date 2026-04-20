Риелтор объяснил, почему нотариус не поможет защититься от мошенников
Юрист не способен оценить состояние продавца, заявил НСН Константин Барсуков.
При продаже или дарении квартиры адвокаты не могут на 100% оценить, находится ли клиент под давлением в момент передачи собственности, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.
До 2025 года сменить собственника жилья можно было через дарственную, просто обратившись в МФЦ. Однако правила ужесточились для борьбы с мошенниками. Теперь договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Об этом сообщил Росреестр на своем официальном сайте. Барсуков уточнил, что это не гарантирует защиту от мошенников.
«Задача нотариуса в этом процессе — удостоверить личность в этой ситуации. Если покупатель приобретает квартиру, то он по крайней мере знает, что дарил бывший владелец. Видеозапись таких сделок фиксируется только по желанию участников, это необязательная процедура. Сам юрист не может оценить, испытывает человек давление или нет. Он может спокойным прийти на сделку, а за пределами конторы на него надавливают. Такие договора можно оспорить по тем же основаниям, что и обычную куплю-продажу: невменяемое состояние, неосознавание значения своих действий. Все должно происходить в судебном порядке», — подчеркнул он.
Ранее Барсуков объяснил НСН, в чем смысл видеофиксации сделок при купле-продаже.
- Риелтор объяснил, почему нотариус не поможет защититься от мошенников
