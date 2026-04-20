При продаже или дарении квартиры адвокаты не могут на 100% оценить, находится ли клиент под давлением в момент передачи собственности, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.

До 2025 года сменить собственника жилья можно было через дарственную, просто обратившись в МФЦ. Однако правила ужесточились для борьбы с мошенниками. Теперь договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Об этом сообщил Росреестр на своем официальном сайте. Барсуков уточнил, что это не гарантирует защиту от мошенников.