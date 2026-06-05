Мирзиеев назвал объем продаж товаров Узбекистана на маркетплейсах России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал объем продаж товаров из республики на российских маркетплейсах.

Война, машины и роботы: Чем запомнился первый день ПМЭФ
«Объем продаж наших товаров за последние несколько лет вырос на 3,5 раза, достигнув, как уже было сказано, более $1,5 млрд. Это, я думаю, хороший результат. И это хорошая перспектива нашей совместной будущей работы. С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить Сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов», — сказал Мирзиеев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Среди других высокопоставленных участников сессии — президент России Владимир Путин, заместитель председателя Китайской Народной Республики, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании.

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:ТорговляУзбекистанмаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры