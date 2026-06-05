Мирзиеев назвал объем продаж товаров Узбекистана на маркетплейсах России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал объем продаж товаров из республики на российских маркетплейсах.
«Объем продаж наших товаров за последние несколько лет вырос на 3,5 раза, достигнув, как уже было сказано, более $1,5 млрд. Это, я думаю, хороший результат. И это хорошая перспектива нашей совместной будущей работы. С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить Сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов», — сказал Мирзиеев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Среди других высокопоставленных участников сессии — президент России Владимир Путин, заместитель председателя Китайской Народной Республики, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании.
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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