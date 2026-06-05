Россиянам напомнили о сохранении связанных с содержанием жилья льгот

Пожилые россияне освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида недвижимости: квартиры, жилого дома, гаража, хозяйственной постройки площадью до 50 м² или помещения для творческой деятельности. Объект для применения меры поддержки пенсионер выбирает сам. Чтобы получить льготу необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию конца года, являющегося налоговым периодом.

«Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога», — добавил сенатор.

Кроме того, Мурог напомнил, что для данной категории граждан доступна субсидия на оплату жилищно‑коммунальных услуг. Она предоставляется, если расходы на коммунальные платежи превышают процент от совокупного дохода семьи, установленный в регионе проживания. Общероссийский порог — 22%, но региональные власти могут снижать показатель. Например, в Москве он составляет 10%, а в Санкт‑Петербурге — 14%.

Еще один вид доступной пенсионерам государственной поддержки — отдельные льготы по взносам на капитальный ремонт. Полностью освобождаются от уплаты россияне старше 80 лет. Граждане от 70 до 80 лет, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица имеют право на компенсацию расходов.

Условия и объем мер господдержки могут изменяться в зависимости от региона. Уточнить детали можно в местных органах соцзащиты, МФЦ или через портал «Госуслуги», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

