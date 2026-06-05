Россиянам напомнили о сохранении связанных с содержанием жилья льгот
Российские пенсионеры в 2026 году сохранят право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. Об этом «Газете.Ru» сообщил сенатор Игорь Мурог.
Пожилые россияне освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида недвижимости: квартиры, жилого дома, гаража, хозяйственной постройки площадью до 50 м² или помещения для творческой деятельности. Объект для применения меры поддержки пенсионер выбирает сам. Чтобы получить льготу необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию конца года, являющегося налоговым периодом.
«Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога», — добавил сенатор.
Кроме того, Мурог напомнил, что для данной категории граждан доступна субсидия на оплату жилищно‑коммунальных услуг. Она предоставляется, если расходы на коммунальные платежи превышают процент от совокупного дохода семьи, установленный в регионе проживания. Общероссийский порог — 22%, но региональные власти могут снижать показатель. Например, в Москве он составляет 10%, а в Санкт‑Петербурге — 14%.
Еще один вид доступной пенсионерам государственной поддержки — отдельные льготы по взносам на капитальный ремонт. Полностью освобождаются от уплаты россияне старше 80 лет. Граждане от 70 до 80 лет, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица имеют право на компенсацию расходов.
Условия и объем мер господдержки могут изменяться в зависимости от региона. Уточнить детали можно в местных органах соцзащиты, МФЦ или через портал «Госуслуги», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Роскосмос» сообщил о двух потенциальных местах утечки воздуха в модуле «Звезда»
- Суд обратил в доход государства имущество семьи экс-судьи Хахалевой
- Россиянам напомнили о сохранении связанных с содержанием жилья льгот
- Президент Узбекистана объявил о создании турмаршрута Самарканд–Петербург
- Мирзиеев заявил о пакете инвестиций из РФ в Узбекистан на $5 млрд
- Мирзиеев назвал объем продаж товаров Узбекистана на маркетплейсах России
- Машков объяснил, почему нейросети никогда не заменят актеров в театре
- Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра
- Речь Путина на ПМЭФ-2026 стала самой короткой за последние годы
- Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ