Риелтор усомнился в продаже квартиры Пугачевой в центре Москвы

Продать элитную квартиру в районе станции метро «Кропоткинская» сейчас крайне сложно из-за слабого спроса на дорогое жилье. Об этом NEWS.ru заявил риелтор Олег Самойлов, комментируя перспективы продажи недвижимости Аллы Пугачевой.

По его словам, на рынке представлено много предложений в этом сегменте, однако покупателей немного. Он допустил, что даже при выходе на сделку не исключен значительный торг, а сам факт продажи остается под вопросом.

Эксперт отметил, что квартира относится к категории «старой элитки», которой сейчас на рынке достаточно. При этом ситуация касается не только конкретного объекта, но и всего сегмента дорогой недвижимости в этом районе.

Самойлов добавил, что классический интерьер квартиры нельзя однозначно считать недостатком. Для части покупателей он остается привлекательным, хотя в целом на рынке востребованы более современные стили, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
