Суд обратил в доход государства имущество семьи экс-судьи Хахалевой

Ответчиками по делу стали 20 физических и два юрлица, являющиеся номинальными держателями активов семьи и участниками легализации имущества, которое было нажито коррупционным путём.

«В доход государства обращены доли в уставном капитале четырёх коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более 15,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Ранее суд обратил в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича, в том числе 65% акций компании и 10,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

