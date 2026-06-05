Суд обратил в доход государства имущество семьи экс-судьи Хахалевой
Имущество семьи экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой было обращено в доход государства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Ответчиками по делу стали 20 физических и два юрлица, являющиеся номинальными держателями активов семьи и участниками легализации имущества, которое было нажито коррупционным путём.
«В доход государства обращены доли в уставном капитале четырёх коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более 15,5 млн рублей», - говорится в сообщении.
Ранее суд обратил в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича, в том числе 65% акций компании и 10,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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