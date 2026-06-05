«Роскосмос» сообщил о двух потенциальных местах утечки воздуха в модуле «Звезда»
Космонавты на МКС обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Отмечается, что группа управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.
«Космонавты загерметизировали одно место утечки и готовятся к герметизации второго. Давление на борту МКС стабильно», - указали в госкорпорации, добавив, что экипажу и системам станции ничего не угрожает.
Ранее в NASA из-за утечки приказали астронавтам перейти в корабль Dragon и подготовиться к эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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