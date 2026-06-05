Президент Узбекистана объявил о создании турмаршрута Самарканд–Петербург
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать креативно‑туристический коридор от Самарканда до Санкт‑Петербурга для укрепления культурно‑гуманитарного сотрудничества между странами.
Инициатива предусматривает проведение российско‑узбекских фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных мероприятий. Президент отметил, что туризм может стать гуманитарной основой партнёрства Москвы и Ташкента, формируя «экономику доверия»: через знакомство с культурой, гостеприимством и деловой средой Узбекистана.
Он напомнил, что в 2025 году страну посетили почти миллион россиян, и подчеркнул готовность принять ещё больше туристов в текущем году за счёт развития туристической инфраструктуры и креативной экономики.
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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