Президент Узбекистана объявил о создании турмаршрута Самарканд–Петербург

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать креативно‑туристический коридор от Самарканда до Санкт‑Петербурга для укрепления культурно‑гуманитарного сотрудничества между странами.

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Инициатива предусматривает проведение российско‑узбекских фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных мероприятий. Президент отметил, что туризм может стать гуманитарной основой партнёрства Москвы и Ташкента, формируя «экономику доверия»: через знакомство с культурой, гостеприимством и деловой средой Узбекистана.

Он напомнил, что в 2025 году страну посетили почти миллион россиян, и подчеркнул готовность принять ещё больше туристов в текущем году за счёт развития туристической инфраструктуры и креативной экономики.

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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