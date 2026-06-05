Президент Узбекистана объявил о создании турмаршрута Самарканд–Петербург

Инициатива предусматривает проведение российско‑узбекских фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных мероприятий. Президент отметил, что туризм может стать гуманитарной основой партнёрства Москвы и Ташкента, формируя «экономику доверия»: через знакомство с культурой, гостеприимством и деловой средой Узбекистана.



Он напомнил, что в 2025 году страну посетили почти миллион россиян, и подчеркнул готовность принять ещё больше туристов в текущем году за счёт развития туристической инфраструктуры и креативной экономики.

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

