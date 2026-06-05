Мирзиеев заявил о пакете инвестиций из РФ в Узбекистан на $5 млрд

Взаимодействие Узбекистана и России охватывает все ключевые отрасли. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

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Он уточнил, что это, в том числе, энергетика, нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, логистика, пищевая промышленность.

«На подходе пакет российских инвестиций ещё на пять миллиардов долларов», - указал лидер Узбекистана.

Ранее Мирзиёев заявил, что объем продаж товаров из республики на российских маркетплейсах превысил 1,5 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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