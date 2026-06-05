Экономист назвал условия для единовременного получения пенсионных накоплений

По его словам, такую возможность имеют женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, имеющие право на досрочную страховую пенсию.

«Единовременная выплата назначается, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот минимум равен 16 288 рублям, а лимит ежемесячной выплаты — 1 628,8 рубля», — указал Сафонов.

В формуле расчета используется стандартный период дожития, равный 270 месяцам (22,5 года). Накопления выплачиваются сразу, если на счете хранится менее 439 776 рублей. Если сумма превышает этот порог, ее разделят на 270 и будут платить ежемесячно в течение всей жизни.

Срочная выплата возможна из средств материнского капитала или личных взносов по программе софинансирования. Гражданин сам выбирает срок, однако он не должен быть менее 10 лет.