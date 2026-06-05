Экономист назвал условия для единовременного получения пенсионных накоплений

Россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно в 2026 году, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Александр Сафонов «Газете.Ru».

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По его словам, такую возможность имеют женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, имеющие право на досрочную страховую пенсию.

«Единовременная выплата назначается, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот минимум равен 16 288 рублям, а лимит ежемесячной выплаты — 1 628,8 рубля», — указал Сафонов.

В формуле расчета используется стандартный период дожития, равный 270 месяцам (22,5 года). Накопления выплачиваются сразу, если на счете хранится менее 439 776 рублей. Если сумма превышает этот порог, ее разделят на 270 и будут платить ежемесячно в течение всей жизни.

Срочная выплата возможна из средств материнского капитала или личных взносов по программе софинансирования. Гражданин сам выбирает срок, однако он не должен быть менее 10 лет.

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Право на выплату бессрочное, поэтому забрать средства можно через несколько лет после достижения порогового возраста. Однако лежащие в НПФ деньги не рекомендуется переводить чаще одного раза в пять лет, так как можно потерять инвестиционный доход

Сафонов отметил, что многие россияне не знают о своих накоплениях из-за заморозки 2014 года. Проверить накопления можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в СФР через «Госуслуги». Также можно обратиться в Социальный фонд России или МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По прогнозам Социального фонда РФ, средняя единовременная выплата в 2026 году может составит 68,1 тыс. рублей. Если сумма конвертируется в пожизненную пенсию, средняя прибавка составит порядка 1,5 тыс. рублей в месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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