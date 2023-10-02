Риелтор назвала низкую цену на квартиру признаком мошенничества
Чересчур выгодные предложения на недвижимость, расплывчатая информация в телефонном разговоре, предложение другой квартиры взамен той, что была в объявлении, отказ от показа документов, фото одного и того же объекта в разных объявлениях – признак мошеннического объявления. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» рассказала риелтор Татьяна Агеева (Ageeva Real Estate).
По ее словам, подобные объявления можно встретить на сайтах и агрегаторах недвижимости. Специалист отметила, что крупные сервисы проверяют объявления на подлинность, но и это не обеспечивает гарантированной защиты покупателю.
Риелтор посоветовала адекватно оценить рынок недвижимости и цены. Документы продавца стоит проверять с привлечением юриста, если это вторичное жилье. Если жилье приобретается у застройщика, то нужно изучить проектную декларацию, разрешение на строительство, условия договора, характеристики и правовой статус ЖК. Часто в России под видом квартир продают апартаменты – в цене они дешевле, но гораздо дороже в обслуживании и не дают права на регистрацию в них.
Все расчеты по сделке всегда должны происходить между покупателем и продавцом, а не посредником. В договоре должна быть указана реальная сумма сделки: часто продавцы хотят занизить цену на бумаге, объясняя это желанием сэкономить на налогах. Это может стать критично в случае оспаривания сделки в будущем.
При покупке на вторичном рынке стоит избегать сделок по доверенности, так как это «отличная почва для мошенничества».
Агеева также рекомендовала работать с проверенным агентом, особенно при удаленных сделках.
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