Риелтор Горнова рассказала о проблемах с неоформленными в собственность домами

По её словам, без постановки на кадастровый учёт гражданин, де-юре, не будет являться собственником недвижимости, а значит не сможет ею распоряжаться. В этом случае возможны проблемы с передачей «бесхозного» объекта по наследству, так как свои права придётся доказывать в суде.

Также владелец неоформленного в собственность дома может лишиться компенсаций при чрезвычайных ситуациях или при изъятии недвижимости для государственных нужд, так как выплаты в этих случаях полагаются только собственникам или их родным.

«Муниципалитеты, не обладая достоверными сведениями о реальной численности зарегистрированных строений... не могут вести достоверный учёт жилищного фонда... возникают ошибки при территориальном планировании, неверные расчёты нагрузки на социальную инфраструктуру, - добавила Горнова.

Ранее риелторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».