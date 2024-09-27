Риелтор Горнова рассказала о проблемах с неоформленными в собственность домами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет граждан регистрировать построенные на земельных участках здания сразу после завершения строительства. Эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова заявила сайту aif.ru, что это позволит избежать многих проблем.

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По её словам, без постановки на кадастровый учёт гражданин, де-юре, не будет являться собственником недвижимости, а значит не сможет ею распоряжаться. В этом случае возможны проблемы с передачей «бесхозного» объекта по наследству, так как свои права придётся доказывать в суде.

Также владелец неоформленного в собственность дома может лишиться компенсаций при чрезвычайных ситуациях или при изъятии недвижимости для государственных нужд, так как выплаты в этих случаях полагаются только собственникам или их родным.

«Муниципалитеты, не обладая достоверными сведениями о реальной численности зарегистрированных строений... не могут вести достоверный учёт жилищного фонда... возникают ошибки при территориальном планировании, неверные расчёты нагрузки на социальную инфраструктуру, - добавила Горнова.

Ранее риелторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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