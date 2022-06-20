РИА Новости: YouTube заблокировал каналы шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»

По данным источника, теперь при переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт был удален».

Ранее YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.