РИА Новости: YouTube заблокировал каналы шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор», выходящие на Первом канале. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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По данным источника, теперь при переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт был удален».

Ранее YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

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ФОТО: РИА Новости
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