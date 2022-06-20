РИА Новости: YouTube заблокировал каналы шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»
20 июня 202215:48
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор», выходящие на Первом канале. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По данным источника, теперь при переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, так как связанный с ним аккаунт был удален».
Ранее YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru