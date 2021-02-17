РИА Новости: в Подмосковье покончил с собой подполковник

Подполковник совершил самоубийство в воинской части в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Его тело нашли 13 февраля в воинской части в подмосковных Мытищах. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Имя погибшего не называется, как и подробности самоубийства.