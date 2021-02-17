РИА Новости: в Подмосковье покончил с собой подполковник

Подполковник совершил самоубийство в воинской части в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Его тело нашли 13 февраля в воинской части в подмосковных Мытищах. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Имя погибшего не называется, как и подробности самоубийства.

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В декабре прошлого года заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы. Была обнаружена предсмертная записка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СамоубийствоПодмосковье
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