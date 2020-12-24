«Личная трагедия». Песков назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) не были связаны с многочисленными переработками, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что обе трагедии «связаны исключительно с личными причинами», после чего отказался продолжать разговор на эту тему.
Работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров покончил с собой 30 ноября. По данным СМИ, он собирался развестись с женой.
Ещё одна трагедия произошла в декабре 2020 года. Счёты с жизнью свёл заместитель начальника одного из отделений ФСО, который в предсмертной записке написал, что добровольно решил уйти из жизни.
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