СМИ: В Москве покончил с собой замначальника одного из отделений ФСО
Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, утром 21 декабря на улице Цандера в Останкинском районе столицы был найден труп подполковника, сотрудника ФСО РФ. Также источник сообщил, что была обнаружена предсмертная записка, в которой офицер рассказал, что добровольно решил свести счёты с жизнью
В ФСО от комментариев отказались.
Правоохранительные органы проводят проверку.
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