СМИ: В Москве покончил с собой замначальника одного из отделений ФСО

Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, утром 21 декабря на улице Цандера в Останкинском районе столицы был найден труп подполковника, сотрудника ФСО РФ. Также источник сообщил, что была обнаружена предсмертная записка, в которой офицер рассказал, что добровольно решил свести счёты с жизнью

В ФСО от комментариев отказались.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:МоскваСамоубийствоФСО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры