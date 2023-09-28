РИА Новости: Систему бронирования «Леонардо» атаковали украинские хакеры

Российскую систему бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел») атаковала хакерская группировка «IT-армия Украины». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере кибербезопасности.

Работу системы бронирования «Леонардо» восстановили после DDOS-атаки

«Атакует IT ARMY of Ukraine», — отметил собеседник агентства.

Ранее авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Победа» заявили о трудностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе «Леонардо». Госкорпорация «Ростех» сообщила, что система бронирования подверглась массированной DDoS-атаке из-за рубежа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже работу «Леонардо» восстановили, затруднения с регистрацией в воздушных гаванях были устранены.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:АэропортыУкраинаХакеры

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