Работу системы бронирования «Леонардо» восстановили после DDOS-атаки
Работу российской системы бронирования «Леонардо» восстановили. Об этом сообщила авиакомпания «Аэрофлот».
«Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена», — указали в компании.
Как отметил перевозчик, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили о трудностях с регистрацией в авиагаванях из-за сбоя в системе бронирования. Об аналогичных проблемах сообщала и авиакомпания «Победа», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже госкорпорация «Ростех» заявила о массированной DDoS-атаке на «Леонардо» из-за рубежа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru