РИА Новости: Лайнер Astoria Grande не будет заходить в Батуми

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в порт Батуми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства по продаже круизов.

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Официального подтверждения этих данных пока нет. Неизвестно, связано ли решение с митингами оппозиции Грузии против прибытия российских туристов в республику.

Ранее грузинские активисты вышли на акцию протеста из-за остановки лайнера Astoria Grande с россиянами в Батуми. Корабль следует из Сочи в Турцию, грузинский порт — его промежуточная остановка, отмечает RT. Активисты выразили недовольство прибытием россиян и тем, что граждане РФ посещали Абхазию. Также грузинские оппозиционеры заявили, что Astoria Grande может подпадать под международные санкции, пишет «Свободная пресса».

Правоохранительные органы задержали нескольких протестующих, пытавшихся прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:КораблиРоссияГрузия

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