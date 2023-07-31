РИА Новости: Лайнер Astoria Grande не будет заходить в Батуми

Официального подтверждения этих данных пока нет. Неизвестно, связано ли решение с митингами оппозиции Грузии против прибытия российских туристов в республику.

Ранее грузинские активисты вышли на акцию протеста из-за остановки лайнера Astoria Grande с россиянами в Батуми. Корабль следует из Сочи в Турцию, грузинский порт — его промежуточная остановка, отмечает RT. Активисты выразили недовольство прибытием россиян и тем, что граждане РФ посещали Абхазию. Также грузинские оппозиционеры заявили, что Astoria Grande может подпадать под международные санкции, пишет «Свободная пресса».

Правоохранительные органы задержали нескольких протестующих, пытавшихся прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми.

