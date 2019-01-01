РФС выразил сочувствие родным экс-главы УЕФА Юханссона

Ранее НСН рассказала, что экс-глава экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили предложил создать в России специальную комиссию.

«В последние годы то затухает, то разгорается вопрос договорных матчей. Вот теперь в Грузии это произошло. Я считаю, что правильно, если привлекают к уголовной ответственности, потому что все спортсмены — граждане той страны, где они играют и живут. Я не имею в виду иностранцев, там по-другому. У нас должен быть в РФС комитет с соответствующими полномочиями», — заявил Кавазашвили.

