Общество

РФС выразил сочувствие родным экс-главы УЕФА Юханссона

5 июня16:30

Российский футбольный союз принес соболезнования родным и близким бывшего президента УЕФА Леннарта Юханссона. Бывший глава европейского футбола скончался в возрасте 89 лет во вторник.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год и является рекордсменом по этому показателю, сообщает «Матч ТВ».

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Ранее НСН рассказала, что экс-глава экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили предложил создать в России специальную комиссию.

«В последние годы то затухает, то разгорается вопрос договорных матчей. Вот теперь в Грузии это произошло. Я считаю, что правильно, если привлекают к уголовной ответственности, потому что все спортсмены — граждане той страны, где они играют и живут. Я не имею в виду иностранцев, там по-другому. У нас должен быть в РФС комитет с соответствующими полномочиями», — заявил Кавазашвили.

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ФОТО: Лига Европы УЕФА
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