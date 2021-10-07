РФПИ уверен в одобрении ВОЗ вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
Между тем, на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом рассказал, что все барьеры, которые препятствовали признанию организацией «Спутника V», устранены. А для одобрения требуется только завершить некоторые административные процедуры.
А накануне стало известно, что использование российского препарата от коронавируса «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В январе в ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V». Эффективность препарата по итогам анализа данных более 81 тысячи вакцинированных обоими компонентами вакцины составила 97,8%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- РФПИ уверен в одобрении ВОЗ вакцины «Спутник V»
- Суд признал законными штрафы для Twitter на 5,5 млн руб. за запрещенный контент
- Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года
- «Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
- В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
- Мощное землетрясение случилось в Токио вслед за Пакистаном и Индонезией
- Верховный суд поддержал пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
- Российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
- Россиянина в Болгарии заподозрили в промышленном шпионаже
- Бдительность и разведка: В НАТО объяснили высылку дипломатов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru