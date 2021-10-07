РФПИ уверен в одобрении ВОЗ вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Между тем, на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом рассказал, что все барьеры, которые препятствовали признанию организацией «Спутника V», устранены. А для одобрения требуется только завершить некоторые административные процедуры.

Международный союз биатлонистов признал «Спутник V»

А накануне стало известно, что использование российского препарата от коронавируса «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В январе в ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V». Эффективность препарата по итогам анализа данных более 81 тысячи вакцинированных обоими компонентами вакцины составила 97,8%.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗВакцинаСпутник V
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