РФПИ уверен в одобрении ВОЗ вакцины «Спутник V»

А накануне стало известно, что использование российского препарата от коронавируса «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В январе в ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V». Эффективность препарата по итогам анализа данных более 81 тысячи вакцинированных обоими компонентами вакцины составила 97,8%.

