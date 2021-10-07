Международный союз биатлонистов признал «Спутник V»

Международный союз биатлонистов принял решение признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС. Это позволит спортсменам, тренерам и другим представителям команд, привитых данным препаратом, не сдавать COVID-тесты во время стартов.

Однако признание IBU не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть разные позиции. Ранее Международный союз биатлонистов признал вакцины Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

IBU проинформирует команды о правилах проезда/въезда ближе к началу соревнований с учётом применения национальных правил страной, принимающей состязания. Международный сезон биатлона начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU должны пройти в Швеции.

