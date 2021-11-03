РФПИ: The Lancet подтвердил высокую эффективность «Спутника Лайт»

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — цитирует сообщение ТАСС.

Большинство побочных эффектов у участников исследования были мягкими или средними, серьезных нежелательных явлений не зафиксировано.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которая может использоваться как самостоятельный препарат от коронавируса или в качестве бустирующей инъекции. Вакцину уже зарегистрировали более чем в 15 странах.



