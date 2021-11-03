РФПИ: The Lancet подтвердил высокую эффективность «Спутника Лайт»

Медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает выступивший спонсором испытаний Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — цитирует сообщение ТАСС.

Большинство побочных эффектов у участников исследования были мягкими или средними, серьезных нежелательных явлений не зафиксировано.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которая может использоваться как самостоятельный препарат от коронавируса или в качестве бустирующей инъекции. Вакцину уже зарегистрировали более чем в 15 странах.

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ФОТО: РИА Новости
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