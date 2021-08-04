РФПИ: «Спутник Лайт» показывает высокие показатели безопасности при исследовании в Аргентине
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о промежуточных результатах исследования вакцины «Спутник Лайт» в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС.
По данным фонда, вакцина «Спутник Лайт» показывает высокие показатели безопасности в сочетании с препаратами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna.
Вакцина «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V». О намерении вакцинироваться именно этим препаратом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о главном преимуществе «Спутника V» перед зарубежными аналогами. По его словам, это технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений, в том числе тромбоза.
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