РФПИ: «Спутник Лайт» показывает высокие показатели безопасности при исследовании в Аргентине

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о промежуточных результатах исследования вакцины «Спутник Лайт» в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным фонда, вакцина «Спутник Лайт» показывает высокие показатели безопасности в сочетании с препаратами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna.

Вакцина «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V». О намерении вакцинироваться именно этим препаратом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о главном преимуществе «Спутника V» перед зарубежными аналогами. По его словам, это технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений, в том числе тромбоза.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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