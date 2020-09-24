РФПИ рассказал об интересе инвесторов США к российской вакцине

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор».

Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.

После этого Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило о намерении помочь с продвижением «Спутник V».

