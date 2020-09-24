РФПИ рассказал об интересе инвесторов США к российской вакцине

Частные американские фармацевтические компании и инвестиционные фонды намерены вложить деньги в российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас изучаем эти предложения», - рассказал он.

Ранее пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы России.

Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор».

Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.

После этого Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило о намерении помочь с продвижением «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусПрививкаВакцина
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