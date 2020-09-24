РФПИ рассказал об интересе инвесторов США к российской вакцине
Частные американские фармацевтические компании и инвестиционные фонды намерены вложить деньги в российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы сейчас изучаем эти предложения», - рассказал он.
Ранее пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы России.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор».
Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.
После этого Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило о намерении помочь с продвижением «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru