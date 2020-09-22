Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для сотрудников ООН.

Российский лидер рассказал на Генассамблее ООН, что к РФ поступали обращения из всемирной организации о поставке российской вакцины. Путин заверил, что «не останется к ним безучастными».