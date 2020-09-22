Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для сотрудников ООН.
Российский лидер рассказал на Генассамблее ООН, что к РФ поступали обращения из всемирной организации о поставке российской вакцины. Путин заверил, что «не останется к ним безучастными».
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru