РФПИ может поставить 100 млн доз «Спутник V» в ЕС после завершения вакцинации в России
РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения, сообщается на странице Twitter вакцины.
Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алгерию.
Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.
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