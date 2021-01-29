РФПИ может поставить 100 млн доз «Спутник V» в ЕС после завершения вакцинации в России

РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения, сообщается на странице Twitter вакцины.

Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алгерию.