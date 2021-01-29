РФПИ может поставить 100 млн доз «Спутник V» в ЕС после завершения вакцинации в России

РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения, сообщается на странице Twitter вакцины.

Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алгерию.

Глава Минздрава Украины исключил регистрацию вакцины «Спутник V»

Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПоставкиЕвросоюзВакцинаПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры