Глава Минздрава Украины исключил регистрацию вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране «никто не будет регистрировать» российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом пишет strana.ua.
В начале января Минздрав Украины получил заявку на регистрацию препарата от коронавируса российского производства от харьковской компании «Биолик». Тогда министр отметил, что для регистрации «Спутник V» его производители должны предоставить результаты третьей заключительной фазы клинических испытаний.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что вакцинация населения начнется уже в феврале. Ни Степанов, ни Зеленский не смогли ответить журналистам, вакцину какой компании они будут использовать для вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Виктор Хмарин будет назначен руководителем «Русгидро»
- Талибы надеются на помощь России в снятии санкций ООН
- Опрос показал снижение уровня доверия Путину
- Путин направил родственникам Ланового телеграмму с соболезнованиями
- Адвокат рассказал, кем работает Ефремов в колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru