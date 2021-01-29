Глава Минздрава Украины исключил регистрацию вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране «никто не будет регистрировать» российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом пишет strana.ua.

В начале января Минздрав Украины получил заявку на регистрацию препарата от коронавируса российского производства от харьковской компании «Биолик». Тогда министр отметил, что для регистрации «Спутник V» его производители должны предоставить результаты третьей заключительной фазы клинических испытаний.