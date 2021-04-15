Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с компаниями Южной Кореи GL Rapha и ISU Abxisо о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в фонде.

Известно, что GL Rapha является одной из ведущих компаний страны в области биотехнологий, а подписанное соглашение – первым трехсторонним договором с осуществлением трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.

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Ожидается, что производство вакцины начнется в конце апреля на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин.

Ранее Южная Корея приостановила вакцинацию препаратом фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Южная КореяКоронавирусВакцина
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