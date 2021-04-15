Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Южной Корее

Минтруда: Рынок труда в РФ вернётся к допандемийным показателям к концу 2021 года Новая тест-система для выявления COVID-антител зарегистрирована в РФ Число кибератак на предприятия Ростеха увеличилось в 11 раз Аграрии готовятся сократить посевные площади из-за дефицита рабочих - мигрантов В России предложили приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД