Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Южной Корее
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с компаниями Южной Кореи GL Rapha и ISU Abxisо о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в фонде.
Известно, что GL Rapha является одной из ведущих компаний страны в области биотехнологий, а подписанное соглашение – первым трехсторонним договором с осуществлением трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.
Ожидается, что производство вакцины начнется в конце апреля на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин.
Ранее Южная Корея приостановила вакцинацию препаратом фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза.
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