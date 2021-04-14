Армения договорилась с Россией о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Армения и РФ на высоком уровне достигли соглашения о приобретении Ереваном 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС.

В стране рассчитывают привить от коронавируса до конца года 20% населения.

Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Армению неделю назад.

Ранее РФ уже направляла в Армению партию препарата «Спутник V», она была направлена на вакцинирование медработников, которые борются с инфекцией. Прививочная кампания началась 11 марта. На данный момент прививки сделали уже 600 человек. В конце марта республика также получали первую партию вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.

