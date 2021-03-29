РФПИ договорился о производстве 60 млн доз вакцины «Спутник V» в КНР

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о производстве более 60 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Китае.

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Как отмечается в сообщении РФПИ, договоренность была достигнута с одной из ведущих биотехнологических компаний страны Shenzhen Yuanxing Gene-tech.

«Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года», — сообщает фонд.

Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» уже зарегистрирована в 57 государствах. Ряд стран, в частности, Индия, Южная Корея, Бразилия и Казахстан запустили производство препарата. По данным третьей фазы клинических исследований «Спутника V», эффективность вакцины составляет 91,6%.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КитайПроизводствоКоронавирусВакцина
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