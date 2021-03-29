РФПИ договорился о производстве 60 млн доз вакцины «Спутник V» в КНР
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о производстве более 60 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Китае.
Как отмечается в сообщении РФПИ, договоренность была достигнута с одной из ведущих биотехнологических компаний страны Shenzhen Yuanxing Gene-tech.
«Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года», — сообщает фонд.
Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» уже зарегистрирована в 57 государствах. Ряд стран, в частности, Индия, Южная Корея, Бразилия и Казахстан запустили производство препарата. По данным третьей фазы клинических исследований «Спутника V», эффективность вакцины составляет 91,6%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- РФПИ договорился о производстве 60 млн доз вакцины «Спутник V» в КНР
- Кремль прокомментировал решение Пашиняна уйти в отставку
- В России выявили 8711 случаев коронавируса за сутки
- Нефть дешевеет после разблокировки Суэцкого канала
- СМИ: Коронавирус перешел к человеку от летучих мышей через промежуточное звено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru