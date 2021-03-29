Гинцбург назвал причины успеха «Спутника V» и провала AstraZeneca

По его словам, препарат помогает организму человека вырабатывать антитела, которые являются «идентичными натуральным», появляющимся в ответ на полноценный коронавирус. «В результате мы получаем антитела, которые сделаны не топором, а подогнаны точно, как ключ к замку. Эти антитела с очень большой эффективностью нейтрализуют вирус», - сказал Гинцбург.

Он считает, что у специалистов компании AstraZeneca могли возникнуть трудности с производством вакцины, чем и были обусловлены последовавшие скандалы.

Евросоюзу, который терпит поражение со своей стратегией вакцинации от COVID-19, придется унижаться и идти на поклон к России за вакциной «Спутником V».

Россия стала первой, кто зарегистрировал препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому «холодно, без малейшего энтузиазма».

