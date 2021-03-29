Гинцбург назвал причины успеха «Спутника V» и провала AstraZeneca
Директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о секрете успеха российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщают «Известия».
По его словам, препарат помогает организму человека вырабатывать антитела, которые являются «идентичными натуральным», появляющимся в ответ на полноценный коронавирус. «В результате мы получаем антитела, которые сделаны не топором, а подогнаны точно, как ключ к замку. Эти антитела с очень большой эффективностью нейтрализуют вирус», - сказал Гинцбург.
Он считает, что у специалистов компании AstraZeneca могли возникнуть трудности с производством вакцины, чем и были обусловлены последовавшие скандалы.
Евросоюзу, который терпит поражение со своей стратегией вакцинации от COVID-19, придется унижаться и идти на поклон к России за вакциной «Спутником V».
Россия стала первой, кто зарегистрировал препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому «холодно, без малейшего энтузиазма».
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