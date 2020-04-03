Возвращение россиян из-за рубежа приостановят 4 апреля
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, приостановят в полночь 4 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение принято в целях максимальной защиты здоровья россиян и недопущения новой волны завозных случаев заражения.
Сроки возобновления авиарейсов с целью возвращения застрявших за рубежом россиян пока неизвестны, пишет агентство со ссылкой на источник в авиационных кругах.
По словам источника агентства, на данный момент озвучить сроки «не представляется возможным». При этом застрявшие за рубежом россияне получат социальную поддержку на пребывание в других странах. На эти цели правительством было выделено МИД РФ 500 млн рублей, отмечает агентство.
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