Возвращение россиян из-за рубежа приостановят 4 апреля

Отмечается, что решение принято в целях максимальной защиты здоровья россиян и недопущения новой волны завозных случаев заражения.

Сроки возобновления авиарейсов с целью возвращения застрявших за рубежом россиян пока неизвестны, пишет агентство со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам источника агентства, на данный момент озвучить сроки «не представляется возможным». При этом застрявшие за рубежом россияне получат социальную поддержку на пребывание в других странах. На эти цели правительством было выделено МИД РФ 500 млн рублей, отмечает агентство.