В Москве скончались два пациента с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались два пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб.
Согласно сообщению штаба, возраст умерших - 67 лет и 72 года.
Отмечается, что у обоих скончавшихся после заражения была диагностирована двусторонняя пневмония. Кроме того, пациенты имели хронические заболевания, в том числе хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.
Напомним, в Москве в целях профилактики распространения вируса продлен режим самоизоляции до 30 апреля. Ранее сегодня стало известно, что в российской столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Москве превысило 4,4 тыс. человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой