В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Отмечается, что у обоих скончавшихся после заражения была диагностирована двусторонняя пневмония. Кроме того, пациенты имели хронические заболевания, в том числе хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

Напомним, в Москве в целях профилактики распространения вируса продлен режим самоизоляции до 30 апреля. Ранее сегодня стало известно, что в российской столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Москве превысило 4,4 тыс. человек.