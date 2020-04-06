В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались два пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Согласно сообщению штаба, возраст умерших - 67 лет и 72 года.

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Отмечается, что у обоих скончавшихся после заражения была диагностирована двусторонняя пневмония. Кроме того, пациенты имели хронические заболевания, в том числе хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

Напомним, в Москве в целях профилактики распространения вируса продлен режим самоизоляции до 30 апреля. Ранее сегодня стало известно, что в российской столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Москве превысило 4,4 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМосква