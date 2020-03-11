«Победа» временно остановит полеты в Германию и Испанию
Российская авиакомпания «Победа» с 13 марта временно остановит авиасообщение с Испанией и Германией на фоне вспышки в этих странах коронавируса нового типа COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Таким образом, «Победа» перестанет выполнять свои регулярные рейсы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Как сообщили агентству в авиакомпании, всем пассажирам средства, затраченные на покупку билетов, вернут в полном объеме.
Ранее стало известно, что крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 13 марта и до конца апреля приостановит рейсы в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии.
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