«Победа» временно остановит полеты в Германию и Испанию

Таким образом, «Победа» перестанет выполнять свои регулярные рейсы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Как сообщили агентству в авиакомпании, всем пассажирам средства, затраченные на покупку билетов, вернут в полном объеме.

Ранее стало известно, что крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 13 марта и до конца апреля приостановит рейсы в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии.

