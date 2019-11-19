РФ пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за визовых проблем
Команда конкурса «Мисс Россия» заявила о вынужденном отказе от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в США в связи с организационными трудностями и проблемой с получением американских виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора российского конкурса Анастасию Беляк.
Беляк заявила агентству, что причиной отказа от участия стало то, что организаторы конкурса «Мисс Вселенная» поздно сообщили даты и место проведения мероприятия. Как следствие, это вызвало организационные сложности с получением виз в США. Она выразила надежду, что в будущем организаторы конкурса будут сообщать такую информацию заблаговременно.
«Мисс Вселенная» состоится 8 декабря в Атланте (США).
Ранее в конце октября стало известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Ей стала конкурсантка из Пуэрто-Рико 21-летняя Нелли Пиментел.
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