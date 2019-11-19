РФ пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за визовых проблем

Беляк заявила агентству, что причиной отказа от участия стало то, что организаторы конкурса «Мисс Вселенная» поздно сообщили даты и место проведения мероприятия. Как следствие, это вызвало организационные сложности с получением виз в США. Она выразила надежду, что в будущем организаторы конкурса будут сообщать такую информацию заблаговременно.

«Мисс Вселенная» состоится 8 декабря в Атланте (США).

Ранее в конце октября стало известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Ей стала конкурсантка из Пуэрто-Рико 21-летняя Нелли Пиментел.



