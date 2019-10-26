Названо имя победительницы «Мисс Земля-2019»

Стало известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Ей стала конкурсантка из Пуэрто-Рико 21-летняя Нелли Пиментел. Результаты были опубликованы на официальной странице конкурса в аккаунте Twitter. Уточняется, что церемония награждения состоялась в столице Филиппин — Маниле.

Второе место заняла участница из Соединенных Штатов Америки Эмани Дэвис, а на третьем — представительница Чехии Клара Ваврушкова.

Россию в этом году представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Девушка попала в десятку финалисток.





