Названо имя победительницы «Мисс Земля-2019»
26 октября 201916:35
Стало известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Ей стала конкурсантка из Пуэрто-Рико 21-летняя Нелли Пиментел. Результаты были опубликованы на официальной странице конкурса в аккаунте Twitter. Уточняется, что церемония награждения состоялась в столице Филиппин — Маниле.
Второе место заняла участница из Соединенных Штатов Америки Эмани Дэвис, а на третьем — представительница Чехии Клара Ваврушкова.
Россию в этом году представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Девушка попала в десятку финалисток.
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Фото: NASA