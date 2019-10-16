Пластический хирург призвал не мерить красоту золотым сечением

Доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин в беседе с НСН высмеял такой способ определения женской красоты.

«Это пиар ходы всякие разные... Золотые сечения, потом еще что-нибудь придумают. Главное – душа! Можно взять и обезьяну и у нее будет золотое сечение. Что она от этого красивая?! Это совершенные глупости», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве. К такому выводу пришли участники опроса, приуроченного к Дню красоты, отмечаемому 9 сентября. Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН заявил, что красота женщин от места жительства не зависит. Тем не менее актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.

