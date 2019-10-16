Пластический хирург призвал не мерить красоту золотым сечением
Доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин в эфире НСН объяснил, можно ли верить современным стандартам красоты.
Пластический хирург Джулиан Де Сильва с помощью формулы «золотого сечения» изучил пропорции лица известных девушек и назвал самую красивую из них.
Результаты показали, что наиболее близким к идеалу (94,35%) лицом обладает американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. На втором месте оказалась певица Бейонсе, а на третье актриса Эмбер Херд. В список десяти красивейших женщин мира также попали супермодели Кейт Мосс и Кара Делевинь, актрисы Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, а также три певицы — Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Кэти Перри.
Доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин в беседе с НСН высмеял такой способ определения женской красоты.
«Это пиар ходы всякие разные... Золотые сечения, потом еще что-нибудь придумают. Главное – душа! Можно взять и обезьяну и у нее будет золотое сечение. Что она от этого красивая?! Это совершенные глупости», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве. К такому выводу пришли участники опроса, приуроченного к Дню красоты, отмечаемому 9 сентября. Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН заявил, что красота женщин от места жительства не зависит. Тем не менее актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.
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