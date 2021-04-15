РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

Отмечается, что авиасообщения не будет до 1 июня включительно.

Перелеты между РФ и Великобританией были приостановлены после выявления в стране нового штамма коронавируса.

Ранее в понедельник стало известно, что РФ приостановит авиасообщение с Турцией на фоне резкого роста случаев коронавируса в стране. По решению российского правительства регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня.

