РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить приостановку авиаперелетов с Великобританией до 1 июня текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авиасообщения не будет до 1 июня включительно.
Перелеты между РФ и Великобританией были приостановлены после выявления в стране нового штамма коронавируса.
Ранее в понедельник стало известно, что РФ приостановит авиасообщение с Турцией на фоне резкого роста случаев коронавируса в стране. По решению российского правительства регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня.
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