РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить приостановку авиаперелетов с Великобританией до 1 июня текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что авиасообщения не будет до 1 июня включительно.

Перелеты между РФ и Великобританией были приостановлены после выявления в стране нового штамма коронавируса.

Ранее в понедельник стало известно, что РФ приостановит авиасообщение с Турцией на фоне резкого роста случаев коронавируса в стране. По решению российского правительства регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеКоронавирусВеликобритания
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