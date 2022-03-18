РФ отменила требование ПЦР-теста на границе с Белоруссией

По словам главы Минздрава Белоруссии Дмитрия Пиневича, потребуется еще некоторое время, чтобы снять ограничения при полете на самолете.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.