РФ отменила требование ПЦР-теста на границе с Белоруссией

Россия отменила требование ПЦР-теста от граждан Белоруссии, пересекающих границу с РФ на автомобиле или поезде. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам главы Минздрава Белоруссии Дмитрия Пиневича, потребуется еще некоторое время, чтобы снять ограничения при полете на самолете.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.

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Фото: gpk.gov.by
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