РФ отменила требование ПЦР-теста на границе с Белоруссией
18 марта 202221:47
Россия отменила требование ПЦР-теста от граждан Белоруссии, пересекающих границу с РФ на автомобиле или поезде. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам главы Минздрава Белоруссии Дмитрия Пиневича, потребуется еще некоторое время, чтобы снять ограничения при полете на самолете.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru