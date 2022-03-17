Польского перебежчика нашли мертвым в Белоруссии

Бывшего военнослужащего войск ПНР Эмиля Чечко, который во время кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе решил перейти на сторону Белоруссии, нашли мертвым в своей квартире в Минске, сообщает Следственный комитет республики.

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Следователи сейчас отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе и преднамеренное убийство.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Эмиль Чечко рассказал об убийстве польскими военными более 240 беженцев.

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Фото: facebook.com/sledcomRB
ТЕГИ:МинскСледственный КомитетБелоруссияПольша
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