Польского перебежчика нашли мертвым в Белоруссии
Бывшего военнослужащего войск ПНР Эмиля Чечко, который во время кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе решил перейти на сторону Белоруссии, нашли мертвым в своей квартире в Минске, сообщает Следственный комитет республики.
Следователи сейчас отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе и преднамеренное убийство.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее Эмиль Чечко рассказал об убийстве польскими военными более 240 беженцев.
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