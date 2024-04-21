РФ обратилась к Турции из-за проблем с транзитом россиян в Латинскую Америку
Российские дипломаты обратились в Министерство иностранных дел Турции и офис авиакомпании Turkish Airlines в связи с возникшими у граждан РФ сложностями при транзите через Стамбул, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула Андрея Буравова.
По словам дипломата, российские представительства на территории Турции «плотно мониторят ситуацию» с транзитом россиян в страны Латинской Америки через аэропорт Стамбула. Буравов заявил, что ожидает реакции от МИД республики и руководства Turkish Airlines.
Ранее стало известно, что россиян перестали пускать в латиноамериканские страны из Турции. Количество таких инцидентов за последний месяц достигло тысячи.
Как сообщали СМИ, некоторые банки Турции приостановили платежи с РФ из-за санкционного давления со стороны США, передает «Радиоточка НСН».
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