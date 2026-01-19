СМИ: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал

Издание пишет, что пока европейские лидеры демонстрируют солидарность, подтверждая свою решимость защищать суверенитет Дании и Гренландии, в политических кругах всё чаще звучат предложения применить в отношении США мощный, но ранее не использовавшийся механизм сдерживания, предусмотренный в правовом арсенале Евросоюза.

В статье отмечается, что использование такого инструмента ЕС займет около года, поскольку столько и потребуется для согласования санкций.

Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

