СМИ: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал
Согласие Евросоюза на принудительную продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева и серьезным ударом по репутации ЕС как геополитического игрока, сообщает The Guardian.
Издание пишет, что пока европейские лидеры демонстрируют солидарность, подтверждая свою решимость защищать суверенитет Дании и Гренландии, в политических кругах всё чаще звучат предложения применить в отношении США мощный, но ранее не использовавшийся механизм сдерживания, предусмотренный в правовом арсенале Евросоюза.
В статье отмечается, что использование такого инструмента ЕС займет около года, поскольку столько и потребуется для согласования санкций.
Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
