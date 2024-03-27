СМИ: в Турции обеспокоились приостановкой торговли с Россией

Проблема с оплатой за турецкие товары, поставляемые в Россию, так и не решена после ее выявления в начале года, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на турецкие СМИ.

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По их данным, экспортёры Турции не могут получить деньги за товары, которые они поставили на российский рынок, из-за того, что турецкие банки отказываются проводить платежи, опасаясь санкций США.

В конце прошлого года Вашингтон усилил наказания организациям, которые сотрудничают с Россией. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара считает проблему некатастрофичной и ведомства двух стран работают над тем, чтобы обойти санкции.

Ранее стало известно, что Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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