СМИ: в Турции обеспокоились приостановкой торговли с Россией

По их данным, экспортёры Турции не могут получить деньги за товары, которые они поставили на российский рынок, из-за того, что турецкие банки отказываются проводить платежи, опасаясь санкций США.

В конце прошлого года Вашингтон усилил наказания организациям, которые сотрудничают с Россией. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара считает проблему некатастрофичной и ведомства двух стран работают над тем, чтобы обойти санкции.

Ранее стало известно, что Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

