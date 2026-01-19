СМИ: ЕС пока не планирует отвечать на пошлины США

У Путина на следующей неделе запланировано несколько международных контактов Данных, об угрозе пандемии, связанной с распространением аденовируса, на текущий момент нет В Иране число погибших в ходе протестов превысило 5 тысяч человек Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в США на 5-10% Роспотребнадзор проверит качество воды в водоемах, где оборудуются купели