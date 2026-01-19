СМИ: ЕС пока не планирует отвечать на пошлины США

Европейский союз полностью привержен поиску дипломатического решения спора с Вашингтоном по поводу Гренландии, сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Большинство американцев выступили против захвата Гренландии военными силами

По его словам, ЕС пока не планирует применять контрмеры против США. Ранее собеседник агентства заявил, что Евросоюз готовит ответный пакет пошлин против США в размере €93 млрд ($107,68 млрд). Он автоматически вступит в силу 6 февраля, если соглашение с Вашингтоном не будет достигнуто.

Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

