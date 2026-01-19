В Испании возросло количество жертв аварии с двумя поездами

21 человек погиб и около ста получили травмы в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, сообщает RTVE.

Авария произошла вечером 18 января, когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь, по которому передвигался поезд Мадрид – Уэльв. Он также сошел с рельсов.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КрушениеПоездаИспания

