РФ и Куба обсудят возобновление авиасообщения

Россия и Куба намерены обсудить возможность возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута в ходе визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о прекращении всех вывозных рейсов с 21 сентября в связи с частичным возобновлением регулярного авиасообщения. Всего с конца марта текущего года, по данным оперштаба, было организовано 580 рейсов и вывезено из-за рубежа более 92 тыс. россиян.

Между тем, в Москве сообщают о росте числа заражений коронавирусом. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.

