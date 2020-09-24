РФ и Куба обсудят возобновление авиасообщения
Россия и Куба намерены обсудить возможность возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такая договоренность была достигнута в ходе визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о прекращении всех вывозных рейсов с 21 сентября в связи с частичным возобновлением регулярного авиасообщения. Всего с конца марта текущего года, по данным оперштаба, было организовано 580 рейсов и вывезено из-за рубежа более 92 тыс. россиян.
Между тем, в Москве сообщают о росте числа заражений коронавирусом. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- РФ и Куба обсудят возобновление авиасообщения
- Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей
- Министр экономики ФРГ поддержал «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов скорой
- Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru