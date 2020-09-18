РФ в сентябре возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

В частности, с 21 сентября полеты возобновляются с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, а с 27 сентября – с Южной Кореей. Уточняется, что рейсы будут выполняться 1 раз в неделю туда и обратно.

Также в оперштабе сообщили о прекращении всех вывозных рейсов с 21 сентября в связи с частичным возобновлением регулярного авиасообщения. Всего с конца марта текущего года, по данным оперштаба, было организовано 580 рейсов и вывезено из-за рубежа более 92 тыс. россиян.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН рассказал об основных требованиях за границей к туристам.







