Результаты ЕГЭ проверит искусственный интеллект
Работы выпускников из всех российских регионов на Едином государственным экзамене планируется проверять с помощью искусственного интеллекта уже со следующего учебного года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщило агентство «Интерфакс».
При этом он заверил, что окончательное решение принимает не нейросеть — искусственный интеллект лишь фиксирует и ставит метки, которые впоследствии просматривает модератор и самостоятельно решает, применялись ли при написании работы телефон или шпаргалка.
Также Музаев заявил, что компьютерный формат сдачи на ЕГЭ применяется пока что лишь для экзамена по информатике, переводить в аналогичный формат естественно-научные предметы не планируется, подчеркнул руководитель Рособрнадзора.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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