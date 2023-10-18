Результаты ЕГЭ проверит искусственный интеллект

При этом он заверил, что окончательное решение принимает не нейросеть — искусственный интеллект лишь фиксирует и ставит метки, которые впоследствии просматривает модератор и самостоятельно решает, применялись ли при написании работы телефон или шпаргалка.

Также Музаев заявил, что компьютерный формат сдачи на ЕГЭ применяется пока что лишь для экзамена по информатике, переводить в аналогичный формат естественно-научные предметы не планируется, подчеркнул руководитель Рособрнадзора.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

