«Резко схлынет»: Иммунолог допустил снижение заболеваемости метапневмовирусом в марте

Если подъем заболеваемости метапневмовирусом в мире идет в рамках сезонности, то к середине марта случаи заражения должны сойти на нет, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме. Роспотребнадзор до этого сообщил, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле. Крючков отметил, что пока не стоит паниковать по поводу распространения вируса.