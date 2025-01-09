«Резко схлынет»: Иммунолог допустил снижение заболеваемости метапневмовирусом в марте

Пока нельзя сказать, что рост заболеваемости метапневмовирусом носит пандемический характер, отметил в эфире НСН Николай Крючков. 

Если подъем заболеваемости метапневмовирусом в мире идет в рамках сезонности, то к середине марта случаи заражения должны сойти на нет, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме. Роспотребнадзор до этого сообщил, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле. Крючков отметил, что пока не стоит паниковать по поводу распространения вируса.

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«Пока подъем серьезный, но если подъем вписывается в сезонную историю, то это означает, что где-то к середине марта он должен схлынуть резко и для Казахстана, и для Китая, и для России. Я бы отдельно по поводу метапневмовируса сейчас не паниковал. В ближайшее время, надеюсь, поступит более внятная информация из Китая, может быть, из тех стран, где уже тоже есть случаи заражения. Но пока характер именно пандемического состояния не подтверждается», - сказал Крючков.

Он отметил, что метапневмовирус носит характер сезонного заболевания, как и другие ОРВИ.

«Вирус является сезонным. Более того, у него относительно узкий период. Наибольшая активность – вторая половина зимы и начало весны. Скорее январь, февраль, может быть половина марта. Это не круглогодичный вирус, он циркулирует постоянно, но наибольшую заболеваемость, как и другие ОРВИ, дает довольно узкий период времени. Опять же, мы говорим сейчас в принципе об инфекции», - указал собеседник НСН.

По словам Крючкова, сейчас необходимо понять, насколько известные штаммы метапневмовируса изменились и мутировали.

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«Штаммы его известны, надо понять, насколько изменились свойства. Это можно увидеть, проанализировав геном конкретных образцов и посмотреть, произошли ли какие-то серьезные изменения. Если этого нет, то, опять же, у нас есть годы – более спокойные, менее спокойные. Нельзя сказать, что есть полное понимание, почему это происходит. Скажем, если по гриппу это чуть легче сделать, по коронавирусной инфекции теперь тоже, то по многим ОРВИ я бы так не сказал», - добавил иммунолог.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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